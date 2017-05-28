Банк России: цены на нефть, скорее всего, просядут до 40 долларов за баррель

Нефтяные котировки близки к верхней границе

Владивосток, воскресенье, 28 мая , РИА Vladnews.

Цены на нефть в среднесрочной перспективе, вероятнее всего, вернутся к уровню в 40 долларов за баррель. Такой прогноз Банка России обнародовала первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, отметив, что банк будет внимательно следить за ситуацией на рынке и корректировать свои расчеты.

Ксения Юдаева также отметила, что сейчас существуют два противоположных мнения по поводу того, что случится в ближайшее время. Министерство финансов РФ считает, что пролонгация венских соглашений только увеличит глобальные запасы нефти и в итоге спровоцирует падение нефтяных цен до 30 долларов за баррель. А Министерство энергетики уверено, что продление договора о снижении добычи уменьшит нефтяные резервы, накопленный в период низких цен, и поможет стабилизировать рынок.

Банк России, особенно в части рисков финансовой стабильности, не собирается делать ставку на какую-то определенную точку зрения, подчеркнула Юдаева. Зампред ЦБ убеждена, что у банк должен быть готов к любому из двух сценариев.

Стоит отметить, что еще три месяца назад председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина прогнозировала, что мировые цены на нефть в ближайшие годы будут колебаться в диапазоне от 40 до 55 долларов за баррель.

Тот факт, что сейчас нефтяные котировки близки к верхней границе обозначенного коридора и даже порой заходят выше, глава Банка России объясняла исключительно договоренностями с ОПЕК насчет сокращения добычи. Однако это не повод обольщаться и уверенно прогнозировать дальнейший подъем.

«Цена на нефть будет зависеть от многих факторов, в том числе американской политики на энергетическом рынке, от реакции производителей сланцевой нефти на новую ценовую конъюнктуру, от перспектив продления соглашения с ОПЕК. Реакция со стороны спроса, особенно в Китае, на рост нефтяных цен, также очень важна», — пообещала Набиуллина.

В целом российский финансовый регулятор сохранит максимально осторожный подход к прогнозированию. «Повышенный уровень неопределенности в мировой экономике и мировой политике наблюдается в последние два-три года. Есть риски появления новых «черных лебедей», факторы неопределенности постоянно будут влиять на финансовые рынки. Поэтому в целом очень консервативно подходим к нашим прогнозам», — отметила Набиуллина.

Напомним, «черным лебедем» называется редкое и труднопрогнозируемое событие, которое влечет за собой серьезные последствия для экономики. Опасаясь таких сюрпризов, Банк России, по словам его председателя, всегда держит в уме пессимистичный сценарий. А потому в случае его реализации способен быстро скорректировать свою политику в нужную сторону.

Источник: posthunt.net