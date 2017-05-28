Расследование завершено

Владивосток, воскресенье, 28 мая , РИА Vladnews.

Дознавателями отдела МВД России по городу Уссурийску окончено расследование уголовного дела по обвинению 40-летней местной жительницы в фиктивной постановке на учет граждан по месту пребывания в жилом помещении, сообщает РИА VladNews.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что обвиняемая осуществила фиктивную постановку на учет по месту пребывания 139 граждан в своей квартире по улице Комсомольская. Помимо 120 иностранцев, прибывших из Армении, Таджикистана, Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана и Узбекистана, женщина зарегистрировала 19 граждан Российской Федерации.

Сотрудниками полиции совместно с коллегами из УФСБ России по Приморскому краю установлено, что фактически по месту регистрации граждане не проживают. Иностранцы пользовались предоставленной возможностью, чтобы избежать привлечения к административной ответственности за нарушение порядка пребывания на территории Российской Федерации.

По данным фактам в отделе дознания отдела полиции было возбуждено уголовное дело по статье 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации), а также по статье 322.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации).

Проведены необходимые следственные действия. Расследование завершено. Доказана причастность обвиняемой к совершению преступления.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.