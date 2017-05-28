Приморские военные готовятся к танковому сражению

Завершается подготовка экипажей

Владивосток, воскресенье, 28 мая , РИА Vladnews.

В Восточном военном округе (ВВО) завершается подготовка экипажей – победителей окружного этапа – к участию во всеармейском этапе конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск», сообщает РИА VladNews в пресс-службе Восточного военного округа.

Ранее лучшие результаты на окружном этапе конкурсов показали экипажи танка Т-72Б3 общевойскового объединения, дислоцированного в Приморском крае, а в «Суворовском натиске» победителями стали военнослужащие общевойскового объединения, дислоцированного в Амурской области.

Финальные тренировки проходят на полигоне Князе-Волконский, дислоцированном в Хабаровском крае.

В ходе тренировок военнослужащие стараются добиться максимальных результатов, для этого с ними работают военные психологи, которые настраивают их на победу.

В текущем году экипажи танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-2 участвуют в конкурсе в составе взводов и по обновленной программе.

Стоит отметить, что команды Восточного военного округа успешно выступили на всеармейском и международном этапах игр «АрМИ-2016». Уже три года подряд экипажи округа становятся чемпионами России и мира в самых зрелищных и популярных состязаниях – «Танковом биатлоне».