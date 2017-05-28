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Общество

Осторожно, клещи!

Памятка
Фото: сайт МЧС Фото: сайт МЧС
Владивосток, воскресенье, 28 мая , РИА Vladnews.

Выходные, открытие дачного сезона, пикники, прогулки за городом. Но после этих мероприятий люди привозят не только приятные впечатления, но и клещей. Первые клещи появляются ранней весной в солнечные дни, пик численности половозрелых клещей приходится на май – июнь, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Обитают клещи в зарослях кустарника, в лиственных и березовых рощах, причем практически всегда недалеко от населенных пунктов и дорог. Попав на тело человека, клещ проникает под одежду и присасывается чаще всего в области шеи, груди, подмышечных впадинах, волосистой части головы, иногда в паховой области. Чаще всего на слуху два заболевания, переносчиками которых являются клещи. Это энцефалит и боррелёз, которые являются тяжёлыми инфекционными заболеваниями. Доказано, что клещ в поисках открытого места для укуса ползет по одежде снизу вверх. Поэтому брюки необходимо заправлять в сапоги, а рубашку – в брюки. Манжеты рукавов должны плотно облегать запястья. Плечи и шея должны быть закрыты. Обязателен головной убор. Для отпугивания клещей обрабатывайте одежду репеллентами. При длительном пребывании в лесу необходимо проводить осмотры. При осмотре следует особо обращать внимание на волосистые части тела, кожные складки, ушные раковины, подмышечные и паховые области.

ПРОФИЛАКТИКА

Для защиты от иксодовых клещей следует соблюдать следующие профилактические меры:

1. Идя в лес, используйте специальные противоэнцефалитные костюмы, защищающие от укусов клещей.

2. Если нет специальной одежды, то следует одеваться так, чтобы легко можно было проводить быстрый осмотр для обнаружения прицепившихся к одежде клещей. Лучше, чтобы одежда была светлой, однотонной - на ней легче заметить клешей.

3. Как правило, таежные и лесные клещи наползают с растений на уровне голени, колена или бедра и всегда ползут по одежде вверх, поэтому брюки необходимо заправлять в сапоги, гольфы или носки с плотной резинкой, а верхнюю часть одежды - в брюки. Манжеты рукавов должны плотно прилегать к руке, а ворот рубашки и брюки не должны иметь застежки или иметь плотную застежку, под которую не может проползти клещ, Голову необходимо защищать капюшоном, если его нет – следует надеть косынку или шапку, заправив туда волосы.

4. Эффективной мерой защиты является обработка одежды специальными инсектоакарицидными и акарорепеллентньми средствами от иксодовых клешей. При этом необходимо строго следовать инструкции по применению.

5. Находясь в лесу, не следует садиться или ложиться на траву.

6. Следует проводить регулярные осмотры для обнаружения клешей. Поверхностные осмотры проводить каждые 10-15 минут. После возвращения из леса необходимо сразу снять одежду и тщательно осмотреть ее, а также все тело.

7. Стоянки и ночевки в лесу лучше устраивать в сухих сосновых лесах, на песчаных почвах или на участках, лишенных травяной растительности. Перед ночевкой следует провести осмотр одежды, а также проверить, нет ли присосавшихся клещей на теле или волосистой части головы.

8. Не следует вносить в жилые помещения недавно сорванные растения, а также верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут быть клещи.

9. Если в доме есть домашние животные - собаки или кошки, их необходимо в период активности клещей обрабатывать средствами против эктопаразитов в форме капель на холку, средствами в беспропеллентной аэрозольной упаковке. Животных следует регулярно осматривать и, при необходимости, удалять клещей.

Если присосался клещ:

Обнаружив на себе клеща, не пытайтесь силой оторвать его. Клещ хорошо фиксируется в коже при помощи ротового аппарата, и вы можете оторвать тело клеща, оставив «головку», что вызовет сильную воспалительную реакцию.

Обработайте место внедрения клеща этиловым спиртом или одеколоном.

Сделайте петлю из нитки. Аккуратно поместите петлю между «головкой» и телом клеща, затяните. Натяните нить, одновременно закручивая ее. Постепенно без резких движений удалите клеща. Обработайте место укуса раствором йода.

При удалении клеща живым: клеща поместите в небольшой стеклянный флакон с плотной крышкой и положите влажную марлевую салфетку.

Закройте флакон крышкой и храните его в холодильнике. Для микроскопической диагностики клеща нужно доставить в лабораторию живым в течение 2-х суток с момента удаления.

Для экстренной профилактики после укуса клеща используют человеческий иммуноглобулин против клещевого энцефалита. Препарат вводят не привитым лицам, отметившим присасывание клешей в эндемичных районах.

Вакцинированным лицам препарат вводят в случае множественного присасывания клещей, Введение иммуноглобулина эффективно в течение первых 72 часов после присасывания клещей.

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