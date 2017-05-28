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В Приморье продолжаются поиски мужчины

Пока писк результата не дал
Фото: kremlinrus.ru Фото: kremlinrus.ru
Владивосток, воскресенье, 28 мая , РИА Vladnews.

В Приморье продолжаются поиски мужчины 1957 года рождения, проживающего в селе Мельники города Партизанска, который 24 мая ушёл в лес за грибами и до настоящего времени на связь не вышел, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Напомним, 25 мая в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило обращение о необходимости оказания помощи в проведении поиска гражданина. 26 мая на поиски убыла группа спасателей Находкинского поисково-спасательного отряда Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда в составе 3-х человек и 1 единицы техники.

27 мая группой спасателей Находкинского поисково-спасательного отряда Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда совместно с волонтёрами и сотрудником полиции осмотрено 7 кв. км. лесополосы. Поиск результата не дал. 

Всего осмотрено 14 кв. км. лесополосы.

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