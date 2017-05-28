МЧС предупредила о вероятности возникновения аварийных ситуаций

Учитывая высокую степень изношенности сетей

Владивосток, воскресенье, 28 мая , РИА Vladnews.

Учитывая высокую степень изношенности водопроводных и электрических сетей (более 50%), период подключения отопления существует вероятность возникновения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и объектах топливно-энергетического комплекса на всей территории края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В ближайшие сутки на большинстве рек края ожидаются небольшие колебания уровня на 0,1-0,3 м. На реках южных районов края сохранится подъем уровня воды до 0,8 м, без разливов и затоплений. Опасных гидрологических явлений не ожидается.

Существует вероятность увеличения количества ДТП в том числе с тяжелыми последствиями в значительной степени по причине «человеческого фактора», несоответствия пропускной способности и состояния дорог, нарушением пешеходами ПДД.

Возможно возникновение аварийных ситуаций на железнодорожном транспорте, в том числе при перевозке опасных грузов, что может привести к возникновению чрезвычайной ситуации.

Сохраняется увеличение техногенных пожаров , основная причина пожаров в жилом секторе – неисправность электропроводки, нарушение правил использования электрооборудования, в том числе обогревательного, использование электронагревательных приборов кустарного производства, человеческий фактор.