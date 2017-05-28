Гороскоп на сегодня, 28 мая

ОВНАМ не стоит загружать себя серьезной работой, ВЕСЫ готовы к любому повороту событий

Владивосток, воскресенье, 28 мая , РИА Vladnews.

Гороскоп на сегодня, воскресенье, 28 мая представляет РИА VladNews со ссылкой на салон "Мандрагора".

ОВНАМ не стоит загружать себя серьезной работой: лучше встретиться с теми, кого вы давно не видели. Вероятны споры с домашними по поводу планирования бюджета и совместного отдыха. Общими усилиями вам удастся решить часть бытовых проблем и обрести новое видение ситуации.

ТЕЛЬЦАМ предоставляется возможность круто изменить течение жизни. Новые хлопоты повлекут непредвиденные расходы. Однако впоследствии ваши творческие идеи принесут выгоду, и не только вам.

Многие БЛИЗНЕЦЫ будут готовиться к важной встрече. Будьте бдительны, совершая любые операции с финансами и крупные покупки. Период щедр на поездки и приключения, в которых вы сможете проявить свои лучшие качества.

РАКИ много внимания уделят своей библиотеке, написанию писем и прослушиванию музыки. Усиливается тенденция потакать своим желаниям и прихотям. Советуем больше времени провести с друзьями.

ЛЬВЫ найдут возможность заняться тем, о чем давно мечтали, но на что не находили времени. Постарайтесь лучше понять тех, кто вас окружает, и особенное внимание уделите своим младшим родственникам: возможно, они с радостью поучаствуют в ваших планах.

ДЕВАМ пришла пора переходить от теории к практике в завязывании более близких отношений с интересующим их лицом. Приготовьтесь принимать важное решение, от которого во многом будет зависеть ваше будущее и учитывайте интересы всех сторон.

ВЕСЫ готовы к любому повороту событий и с оптимизмом смотрят в будущее. Возможно поступление денег из неожиданного источника. Многие примут горячее участие в намеченных встречах и окажут заметное влияние на ход мыслей своих собеседников.

Многие СКОРПИОНЫ обладают сегодня повышенной чувствительностью и восприимчивостью. Не теряйте самообладания в сложных ситуациях, здесь пригодится не только весь ваш прошлый опыт, но и умение быстро реагировать.

У СТРЕЛЬЦОВ появится огромная потребность в новизне, которая будет выражаться буквально во всем – от желания обновить свой гардероб до новых видов отдыха и нового круга знакомств. Вероятны мелкие потери, но взамен вы получите гораздо большее.

Общение с добрыми старыми знакомыми принесет много радости КОЗЕРОГАМ. Прислушайтесь к пожеланиям детей относительно их собственного времяпровождения. Это прекрасное время для восстановления и укрепления связей.

ВОДОЛЕИ, вероятно, будут стремиться сбежать от надоевших обязанностей. Домашние хлопоты покажутся не столь обременительными, если вы не будете пытаться переделать все дела самостоятельно. Углубляется связь с природными энергиями: хорошо бы часть дня провести на природе.

РЫБЫ будут выступать в роли гостеприимных хозяев и испытают противоречивые, но большей частью приятные чувства из-за неожиданных событий этого дня. Вы начинаете лучше понимать то, что происходит и с вами, и с вашими близкими.