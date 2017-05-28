Воздух в Приморье прогреется до 31 градуса

Погоду определяет поле пониженного давления

Владивосток, воскресенье, 28 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 28 мая, погоду в Приморье определяет маоградиентное поле пониженного атмосферного давления. В крае переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный до сильного. Температура воздуха 12...31 °C, сообщает РИА VladNews со ссылкой Примпогоду.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный умеренный, с середины дня до сильного. Температура воздуха 15...17 °C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный, вечером сильный. Температура воздуха 20...22 °C.



В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха 14...16 °C.

Историческая справка

По наблюдениям прошлых лет (1917–2015 гг.) погода во Владивостоке 28 мая была тёплой. Максимальная температура воздуха +27,0 °С отмечалась в 1951 году. Минимальная температура воздуха в 1969 году составила +3,9 °С. За весь период наблюдений дождь наблюдался в 43, туман — в 49 случаях, гроза — в 1923 году. Наибольшее количество осадков за сутки (33 мм) выпало в 1999 году. Штормовой ветер (25 м/с) регистрировался в 2008 году.