В Таиланде на пляжах острова Пхукет снова появились ядовитые физалии

Некоторые пляжи закрыты

Владивосток, воскресенье, 28 мая , РИА Vladnews.

В Таиланде на побережье курортного города Пхукет снова появились ядовитые физалии. Сотни морских существ, который волной были выброшены на берег, обнаружили местные спасатели, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

В связи с этим такие популярные пляжи, как Лаян, Най-Янг и Найтон, впоследствии пришлось закрыть.

Как пишет местная пресса, спасатели Пхукета уже проинструктированы о нашествии ядовитых существ. Их обучили оказывать купальщикам помощь в случаи ожога физалии.

Как сказал один из спасателей, пострадавшему нужно промыть рану теплой или морской водой в течение 30 секунд.

Стоит сказать, что физалии - это мелкие беспозвоночные морские организмы, внешне похожие на медуз. В щупальцах физалий есть стрекательные клетки, содержащие яд. Прикосновение с этими существами вызывает у человека сильнейший ожог, отек, а также парализацию мышц и даже смерть.

Отметим, что колонии физалий перемещаются в мировом океане посредством течений и ветра. Распознать их можно по темно-синим щупальцам, длина которых может составлять нескольких метров.

В прошлом году в период с середины сентября по начало октября из-за нашествия физалий купание было временно запрещено на четырех пляжах таиландского курорта.