Ученые узнали, какие ученые способны лечить

ТОП-5

Владивосток, воскресенье, 28 мая , РИА Vladnews.

Ученые узнали, какие животные способны лечить людей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VistaNews. Специалисты составили ТОП-5 животных, которые способны вылечить человека от различных заболеваний.

На первом месте рейтинга оказались кошки. Как выяснилось, кошки могут излечить человека от депрессии, умственные расстройства хозяев и неврозы. На втором месте в списке расположились собаки. Они, также как и кошки, помогают своим хозяевам при депрессии. Кроме того, собаки собаки могут избавить от сердечно-сосудистых заболеваний, а также обнаружить рак на самой ранней стадии. Собаки - уникальные животные, они также могут поддерживать вес хозяина на необходимом ему уровне.

Замыкают тройку лидеров лошади. Длительное времяпровождение в компании этих животных поможет излечить аутизм и психические заболевания. Пчелы и змеи также не отстают в готовности помочь человеку улучшить здоровье. Они расположились на четвертой и пятой строчке рейтинга соответственно. Как стало известно ученым, пчелиный мед - универсальное лекарство от множества недугов, а их укусы спасут от ревматизма. Змеи же могут излечить человека своим ядом. При правильной дозировке, он может быть полезен при многих тяжелых заболеваниях.