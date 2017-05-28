Опрос: 64% американцев считают Россию врагом США

Аналогичный опрос был проведет и в России

Владивосток, воскресенье, 28 мая , РИА Vladnews.

64% американцев заявили том, что считают Россию врагом США, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Об этом сообщает телекомпания Fox News, ссылаясь на данные опроса, который провели ее специалисты.

В ходе опроса респонденты назвали страны, от которых, по их мнению, исходит наибольшая угроза. По результатам этого опроса Россия занимает четвертое место в рейтинге стран, которые, по мнению американцев, угрожают безопасности США. Еще в 2013 году Россию считали недружественной страной 40% американцев. Дружественной страной тогда Россию называли 47% респондентов.

73% участников опроса заявили о том, что президент США Дональд Трамп, по их мнению, видит в России союзника. Лишь 20% уверены, что Трамп воспринимает Россию как врага.

Главными врагами США американцы назвали Северную Корею (93%), Иран (80%) и Сирию (76%).

Основными союзниками США американцы, участвовавшие в опросе, называют Канаду (96%), Великобританию (95%), Францию (92%) и Германию (87%).

Аналогичный порос, проведенный годом ранее в РФ, показал, что 72% россиян считают США врагом России. На втором месте оказалась Украина (48%). Третье место заняла Турция (19%).