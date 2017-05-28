Ученые: Смартфоны учат людей рациональности

Специалисты провели исследование

Владивосток, воскресенье, 28 мая , РИА Vladnews.

Ученые в ходе исследования выяснили, что смартфоны делают людей более рациональными и безэмоциональными во время принятия решений, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Computers in Human Behavior.

Специалисты провели исследование, участниками которого стали 1010 человек, которым нужно было решить задачи, затрагивающие аспекты морали и рациональности.

В первом случае речь шла о “проблеме вагонетки”, когда по рельсам с привязанными на них людьми несется неуправляемая вагонетка. Испытуемый имеет возможность перевести стрелку на другой путь, при этом он спасет пятерых людей и убьет одного. С рациональной точки зрения пожертвовать жизнью одного человека ради спасения пятерых выглядит хорошим решением, однако мораль подсказывает не предпринимать действий, чтобы не стать убийцей.

Во втором случае испытуемый не может переключать стрелки путей, а остановить вагонетку он может, столкнув с моста толстяка.

Результаты показали, что испытуемые, которые изучали условия задач и давали ответы при помощи смартфона, чаще руководствовались рациональностью, а пользователи ПК решали проблему, прислушиваясь к морали. Авторы работы полагают, что причина этого кроется в недостатке времени, с которой пришлось столкнуться пользователям смартфонов, необходимость быстрого принятия решения позволяла делать это безэмоционально, психологически отстраняясь от происходящего.