Названы страны Европы с лучшей для купания водой‍

Специалисты изучили водоемы

Владивосток, воскресенье, 28 мая , РИА Vladnews.

Эксперты утверждают, что самая чистая вода для купания в Европе находится в Люксембурге, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Соответствующая информация содержится в отчете Европейского агентства по окружающей среде (EEA), специалисты которого изучили водоемы в Албании, Швейцарии и странах ЕС, предназначенные для отдыха (моря, озера, реки). Результаты исследования ученые опубликовали на сайте ЕЕА.

Для измерения чистоты воды в водоемах эксперты брали пробы на официально зарегистрированных пляжах. Пробы на анализ были взяты из 21 тысячи европейских водоемов.

По итогам исследование первое место по чистоте воды для купания занял Люксембург. Эксперты утверждают, что там вода в водоемах истая на все 100%. 2 – 5 места в рейтинге с результатом 99% заняли Кипр, Мальта, Греция и Австрия.

В целом свыше 85% водоемов Европы, где разрешено купаться, соответствуют стандартам качества. В исследовании отмечается, что они получили оценку «отлично». Минимального балла, необходимого, чтобы пляжу дали разрешение на купание, удостоились 96% всех объектов.

По словам экспертов, хуже всего дела с чистотой воды обстоят в Албании. Качество воды в этой стране в местах, предназначенных для купания, составляет лишь 37% от максимального показателя.