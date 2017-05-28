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Ученые узнали, в чем плюсы знакомств в интернете

Специалисты провели опрос
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 28 мая , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования узнали плюсы и минусы знакомства пар в интернете, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ToDay News Ufa.

Специалисты провели исследование, участниками которого стали 3000 респондентов, которым нужно было ответить на несколько повпросо. Результат показал, что на сайтах знакомств невозможно завязать крепкие любовные отношения. 2/3 пар в любом случае расстанется. И лишь в 32% случаев отношения закончатся свадьбой. Впрочем, количество разводов «интернет-пар» в 4 раза больше среднего показателя в целом.

По словам специалистов, огромный плюс общения в сети – это его легкость. Таким образом, люди, которые предпочитают виртуальные знакомства, легче влюбляются и легче отпускают людей после того, как осознают, что они не подходят друг к другу.

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