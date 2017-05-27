Баста отжег во Владивостоке

Артист поблагодарил публику за теплый прием

Владивосток, суббота, 27 мая , РИА Vladnews.

В пятницу, 26 мая, во Владивостоке состоялся концерт известного рэп-исполнителя Василия Вакуленко. Известеного под творческими псевдонимами и проектами Ба́ста, Ногга́но, N1NT3ND0 , сообщает РИА VladNews.

Стоит отметить, что СКС «Фетисов Арена» была переполнена поклонниками артиста. Баста, задав «кач» публике, провел долгожданный концерт в приморской столице. Стоит отметить, что публика «раскачалась» сразу, а жара в зале стояла даже после концерта.

Поклонники вместе с артистом исполнили как уже давно полюбившиеся хиты, так и новые треки.

В своем Инстаграме артист поблагодарил Владивосток за теплый прием.