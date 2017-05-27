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Общество

Орден «Родительская слава» получит еще одна многодетная семья Приморья

Семья воспитывает 14 детей
Фото: администрация ПК Фото: администрация ПК
Владивосток, суббота, 27 мая , РИА Vladnews.

Многодетная семья Юдицких из села Владимиро-Александровское Партизанского района удостоена высокой правительственной награды. За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей орден «Родительская слава» супругам лично вручит Президент Российской федерации Владимир Путин, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Семья Юдицких, воспитывающая 14 детей, на очень хорошем счету и в селе, и в районе. Родители имеют многочисленные грамоты, благодарности от муниципального образования.

В 2008 году за огромный вклад в дело воспитания подрастающего поколения благодарностью Законодательного Собрания Приморского края отмечена Юлия Юдицкая. А в 2016 году супругам был вручен почетный знак Приморского края «Родительская доблесть» I степени.

Чтобы жить достойно и независимо, семья держит большое хозяйство. Как говорят односельчане, ребята с детства приучены к труду. Дети помогают родителям в домашних делах, приучены ко всем хозяйственным работам. Старшие максимально поддерживают малышей, но всегда работают вместе, дружно.

Юдицкие – семья творческая и спортивная. Дети играют на различных музыкальных инструментах, занимаются вокалом, декоративно-прикладным, изобразительным искусством. Почти у каждого в багаже участие и победы в конкурсах и фестивалях разного уровня, в том числе и международных, а также отличные результаты по многим видам спорта. Безусловно, успехи в познании школьных предметов – в приоритете.

Старшие – Никита 20-ти и Валерия 19-ти лет, – студенты ДВФУ. Младшему Егорке в октябре исполнится четыре года. Пятилетняя Стефания – мамина помощница по дому. Эммануил, в августе ему исполнится семь лет, готовится к школе. А для школьников Варвары, Таисии, Самуила, Давида, Тимофея, Руфи, Софьи, Даниила и Ильи нынешние каникулы начнутся с незабываемого события – поездки в Москву и встречей 31 мая с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Отметим, что семья Юдицких – третья приморская семья, которая удостоена высокой награды. В 2014 году на церемонию награждения в канун международного дня защиты детей в Сочи отправилась многодетная семья из села Вишневка Спасского района. Лев и Ирина Кобец воспитывают 13 детей, трое из которых приемные. А добрую традицию участия приморцев в прекрасной доброй церемонии начали Валерий и Надежда Изины из Арсеньева. Орден «Родительская слава» ответственные родители получили за отличное воспитание семерых детей.

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