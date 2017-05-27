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Владивостокцы увидят природу глазами корейского фотографа

Вернисаж для гостей состоится 30 мая с 17.00 до 19.00
Фото: Чо Ин Чжын Фото: Чо Ин Чжын
Владивосток, суббота, 27 мая , РИА Vladnews.

С 30 мая по 12 июня галерея Арка представляет персональную выставку фотографа Чо Ин Чжына (Республика Корея) «Природа. Взгляд извне», сообщает РИА VladNews со ссылкой на галерею «Арка».

Чо Ин Чжын родился в 1962 г. в Сеуле. Получил образование врача стоматолога, окончив университет в Сеуле в 1988 г., затем продолжил учебу в Нью-Йорке. Фотографией увлекается с юности. Работы Чо Ин Чжына экспонировались на выставках в его родном Сеуле, в городах США и России.

Чо Ин Чжын в своем творчестве пользуется традиционными фотографическим приемами и подходами. Можно заметить не без иронии, применимой к сегодняшнему дню, что его работы высоко оценены благодаря тому, что он отказался от обычной цифровой камеры в пользу съемки на пленку, причем черно-белую.

Без сомнения, это сказалось на том, что его аналоговые работы удивительно детальны, чувственны и чисты. Художник говорит на языке традиционной фотографии, для которой чрезвычайно важно «присутствие» автора в природном ландшафте и возможность ручной фокусировки на определенных деталях. Выполненные им зарисовки природы как будто прорисованы черной тушью. При этом возникает ощущение, что цельное изображение состоит из множества фрагментов, специально выбранных Мастером и составляющих цельный образ его полотна.

При взгляде на все представленные на этой выставке образы возникает ощущение главного и общего феномена. Это трепетание. Листья и ветви деревьев, нежно шевелящиеся под легким ветром, на фоне чистого неба… Кажется, что мы слышим тихую песню торжества Жизни…

Фотографии наводят на мысль о цельности и неразрывности перспективы, что является результатом размышлений автора о Природе и осознанно оформляется им в прямоугольные рамки. Проводя свои творческие изыскания в области перспективы, художник хочет отразить образ Природы в ее неизменной, перманентной структуре и при этом живущей активной жизнью.

Кажется, что замечательные образы, созданные всего лишь диафрагмой фотообъектива и вручную определенным расстоянием до предмета съемки, - это изящная картина, нарисованная тушью. А если прислушаться, мы услышим тихо звучащую поэзию. Поэзию Природы.  

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