В Приморье растет количество пострадавших от укусов клещей

Владивосток лидирует по количеству обращений

Владивосток, суббота, 27 мая , РИА Vladnews.

В Приморье зарегистрировано 1916 обращений с присасыванием клещей на 30 административных территориях края, из них 467 у детей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Стоит отметить, что наибольшее количество обращений зарегистрировано во Владивостоке (614 обращений), Уссурийске (285), Находке (149), Артеме (136, Арсеньеве (79), Спасске-Дальнем (76), Дальнегорске (66), Пожарском районе (94), в Кавалеровском районе (52).

Так, уже уже зарегистрировано 5 случаев подозрения на клещевой вирусный энцефалит у жителей Владивостока, Лесозаводска, Спасска-Дальнего, Арсеньева, Хасанского района.

Также «Болезнь Лайма» зарегистрирован у 6 человек.

С профилактической целью 101 человек получил противоклещевой иммуноглобулин, из них 44 ребенка.

Отметим, что в 2017 году в лабораториях края выполнено 1226 экспресс-исследований клещей, снятых с людей. В 115 клещах обнаружены возбудители клещевых инфекций, в т.ч. антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в 21 клеще, снятых с 3 детей – жителей Артема, Пожарского, Кавалеровского районов; 18 взрослых жителей Владивостока, Находки, Артема, Спасска-Дальнего. В 83 клещах обнаружены возбудители клещевого боррелиоза; в 3 клещах обнаружены эрлихии; в 8 клещах обнаружены анаплазмы человека.

Напомним, что в случае присасывания клеща – необходимо максимально быстро его удалить, желательно обратиться в медицинскую организацию. Снимать клеща следует осторожно, чтобы не оборвать хоботок. При удалении клеща необходимо соблюдать следующие рекомендации: захватить клеща пинцетом или обернутой чистой марлей пальцами как можно ближе к ротовому аппарату и держа его строго перпендикулярно поверхности укуса, повернуть тело клеща против часовой стрелки; извлечь его из кожных покровов. Место укуса продезинфицировать, после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом.

Снятого клеща рекомендуется сдать в лабораторию, где проводятся экспресс-исследования для определения их зараженности.