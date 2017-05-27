Массовое отключение воды ждет Владивосток на следующей неделе

Плановое отключение

Владивосток, суббота, 27 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке на следующей неделе пройдет массовое отключение водоснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский водоканал.

Отключения пройдут в связи с ремонтными работами.

Так, в понедельник, 29 мая, отключения пройдет с 09.00 до 19.00 по адресам:

Вострецова, 6-12.

Днепровская, 13, 22-38, 39.

Днепровский пер., 2, 5, 5/1.

Ильичева, 4а.

Во вторник, 30 мая, с 09.00 до 17.00 по адресам:

Алеутская, 51.

Пограничная, 15а, 15в, 17, 20, 22, 22а.

Пологая, 13-33.

Прапорщика Комарова, 4.

Фонтанная, 15, 15/1, 15/2, 19, 21, 21а.

С 09.00 до 19.00:

Иртышская, 10, 10/1, 12, 16, 16а, 17, 17а, 19, 20-38.

Кирова, 1-17, 16-36.

В среду, 31 мая, с 09.00 до 18.00 вода будет отключена в домах по адресам:

Кутузова, 5, 5а, 5б, 5в.

Русская, 25.

С 09.00 до 17.00:

Верхнепортовая, 7, 9, 9а, 11, 21а, 38.

Пацаева, 1, 2, 3, 3а, 5, 5а, 7, 9, 11, 11а.

Волкова, 9, 11, 11а, 13.

В четверг, 1 июня, с 09.00 до 15.00:

ул. Восьмая