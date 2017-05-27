Массовое отключение воды ждет Владивосток на следующей неделе 19:17, 27 мая Массовое отключение воды ждет Владивосток на следующей неделе
Игорь Пушкарев выступил в суде 14:59, 27 мая Игорь Пушкарев выступил в суде (Эксклюзив)
Баста отжег во Владивостоке 13:09, 27 мая Баста отжег во Владивостоке (Видео)
Новостная лента
Май, 27 суббота
20:08
Игорь Пушкарев выступил в суде Эксклюзив
20:08
Дневник девушки: Что такое эффект йо-йо? Эксклюзив
19:17
Массовое отключение воды ждет Владивосток на следующей неделе
18:06
Секс раз в неделю помогает похудеть, - ученые
17:24
В Приморье уничтожили более 70 литров алкогольной продукции
16:48
В Приморье оштрафован директор управляющей компании
16:11
Приморский картонный комбинат оставил сотрудников без зарплаты
15:50
Итоги сезона и учебного года подвели фигуристы спортивного клуба "Полюс" Видео
15:04
Для несовершеннолетних осужденных в Приморье прозвенел последний звонок
14:35
Жители Владивостока получают документы на интеллектуальную собственность Видео
14:07
Карманницу задержали в Приморье
13:21
В школах Владивостока прозвенел последний звонок Видео
13:12
Осужденные устроили бои без правил в ИК в Приморье
13:09
Баста отжег во Владивостоке Видео
12:59
В начале рабочей недели во Владивостоке будет солнечно и жарко
12:25
Безответственность и жестокость: причины и решения проблем бездомных животных во Владивостоке Видео
11:48
Ученые Владивостока разработали новую методику лечения нарушения свертываемости крови
11:29
Во Владивостоке выбрали "Предпринимателя года" Видео
11:03
Спасенному тигренку в Приморье дали имя
10:29
Выходные в Приморье будет теплыми и сухими
10:07
Игорь Пушкарев: Для меня важно доказать свою невиновность
10:02
Гороскоп на 27 мая
09:15
Во Владивостоке сегодня по-летнему жарко
08:01
Куда пойти во Владивостоке в выходные дни
06:56
МФЦ Приморья выходят на новый уровень обслуживания
05:04
Более пяти тысяч юношей и девушек познакомили с особенностями рынка труда Приморья
04:32
Ученые раскрыли тайну корабля пришельцев в Антарктиде Видео
03:06
Более 160 коров голштинской породы завезли в Приморье из Венгрии
02:33
Создано первое в мире электронное надгробие Фото
01:14
Call-центр открыт еще в одном лечебном учреждении Приморья
00:03
Хакеры придумали, как взломать компьютер, используя видеоролики
Май, 26 пятница
23:31
Более 70 тысяч литров контрафактного алкоголя уничтожили в Приморье
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4137 (76) от 26 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Успешным бизнесом руководит молодежь
Первоочередные объекты для ремонта определяют с помощью мониторинга
Не вернулся из боя…
На площади – ярмарочные дни
Парому подтвердили легитимность
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

Массовое отключение воды ждет Владивосток на следующей неделе

Плановое отключение
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 27 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке на следующей неделе пройдет массовое отключение водоснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский водоканал.

Отключения пройдут в связи с ремонтными работами.

Так, в понедельник, 29 мая, отключения пройдет с 09.00 до 19.00 по адресам:

Вострецова, 6-12.

Днепровская, 13, 22-38, 39.

Днепровский пер., 2, 5, 5/1.

Ильичева, 4а.

Во вторник, 30 мая, с 09.00 до 17.00 по адресам:

Алеутская, 51.

Пограничная, 15а, 15в, 17, 20, 22, 22а.

Пологая, 13-33.

Прапорщика Комарова, 4.

Фонтанная, 15, 15/1, 15/2, 19, 21, 21а.

С 09.00 до 19.00:

Иртышская, 10, 10/1, 12, 16, 16а, 17, 17а, 19, 20-38.

Кирова, 1-17, 16-36.

В среду, 31 мая, с 09.00 до 18.00 вода будет отключена в домах по адресам:

Кутузова, 5, 5а, 5б, 5в.

Русская, 25.

С 09.00 до 17.00:

Верхнепортовая, 7, 9, 9а, 11, 21а, 38.

Пацаева, 1, 2, 3, 3а, 5, 5а, 7, 9, 11, 11а.

Волкова, 9, 11, 11а, 13.

В четверг, 1 июня, с 09.00 до 15.00:

ул. Восьмая

comments powered by Disqus
Похожие новости
В Приморье уничтожили более 70 литров алкогольной продукции
17:24, 27 мая 2017 В Приморье уничтожили более 70 литров алкогольной продукции

Специалисты пресекают продажу контрафактного алкоголя

В Приморье оштрафован директор управляющей компании
16:48, 27 мая 2017 В Приморье оштрафован директор управляющей компании

Нарушение было выявлено во время внеплановой проверки

Приморский картонный комбинат оставил сотрудников без зарплаты
16:11, 27 мая 2017 Приморский картонный комбинат оставил сотрудников без зарплаты

Люди не получали денег уже несколько месяцев

Для несовершеннолетних осужденных в Приморье прозвенел последний звонок
15:04, 27 мая 2017 Для несовершеннолетних осужденных в Приморье прозвенел последний звонок

Двое учеников окончили школу на «отлично»

Баста отжег во Владивостоке
13:09, 27 мая 2017 Баста отжег во Владивостоке

Артист поблагодарил публику за теплый прием

В начале рабочей недели во Владивостоке будет солнечно и жарко
12:59, 27 мая 2017 В начале рабочей недели во Владивостоке будет солнечно и жарко

Осадки ожидаются в середине недели

Спасенному тигренку в Приморье дали имя
11:03, 27 мая 2017 Спасенному тигренку в Приморье дали имя

За жизнь хищника боролись врачи со всей России