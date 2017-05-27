Массовое отключение воды ждет Владивосток на следующей неделе

Во Владивостоке на следующей неделе пройдет массовое отключение водоснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский водоканал.
Отключения пройдут в связи с ремонтными работами.
Так, в понедельник, 29 мая, отключения пройдет с 09.00 до 19.00 по адресам:
Вострецова, 6-12.
Днепровская, 13, 22-38, 39.
Днепровский пер., 2, 5, 5/1.
Ильичева, 4а.
Во вторник, 30 мая, с 09.00 до 17.00 по адресам:
Алеутская, 51.
Пограничная, 15а, 15в, 17, 20, 22, 22а.
Пологая, 13-33.
Прапорщика Комарова, 4.
Фонтанная, 15, 15/1, 15/2, 19, 21, 21а.
С 09.00 до 19.00:
Иртышская, 10, 10/1, 12, 16, 16а, 17, 17а, 19, 20-38.
Кирова, 1-17, 16-36.
В среду, 31 мая, с 09.00 до 18.00 вода будет отключена в домах по адресам:
Кутузова, 5, 5а, 5б, 5в.
Русская, 25.
С 09.00 до 17.00:
Верхнепортовая, 7, 9, 9а, 11, 21а, 38.
Пацаева, 1, 2, 3, 3а, 5, 5а, 7, 9, 11, 11а.
Волкова, 9, 11, 11а, 13.
В четверг, 1 июня, с 09.00 до 15.00:
ул. Восьмая