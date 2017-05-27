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Общество

В Приморье уничтожили более 70 литров алкогольной продукции

Специалисты пресекают продажу контрафактного алкоголя
Фото: novosti-saratova.ru Фото: novosti-saratova.ru
Владивосток, суббота, 27 мая , РИА Vladnews.

В Приморье продолжают выявлять нарушения в сфере продажи алкогольной продукции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края. Больше всего правонарушений выявлено во Владивостоке.

Специалисты продолжают вести мониторинг объектов торговли по выявлению безлицензионной продажи алкогольной продукции, также пресекается продажа алкоголя через интернет.

Отметим, что участились случаи продажи алкоголя в пятилитровых канистрах за 1 300 рублей под видом яблочного компота. В прошлом году было заведено два уголовных дела за продажу немаркированной продукции через интернет.

Вся изъятая алкогольная продукция подлежит уничтожению.

За минувшую неделю в Приморье было уничтожено более 70 тысяч литров алкогольной продукции, изъятой в 2016-2017 годах.

Напомним, о фактах нарушения законодательства в сфере продажи алкогольной продукции жители края могут обратиться по телефону «горячей линии» 8 (423) 22-15-806 . Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.

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