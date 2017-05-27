В Приморье оштрафован директор управляющей компании

Нарушение было выявлено во время внеплановой проверки

Владивосток, суббота, 27 мая , РИА Vladnews.

В Арсеньеве за несоблюдение жилищного законодательства директору управляющей компании предстоит выплатить штраф, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Данное нарушение было выявлено во время внеплановой выездной проверки. В одном из домов протекала кровля, что приводило к промоканию потолков на верхних этажах.

На основании выявленных нарушений, управляющей компании выдано предписание об устранении нарушений, однако оно не было исполнено, после чего жилищная инспекция обратилась в суд. Решением суда директор компании был оштрафован на 25 тысяч рублей.

Отметим, что с начала 2017 года было проведено 173 проверки исполнения жилищного законодательства, 134 юридических и физических лица привлечены к административной ответственности. Сумма штрафов за первый квартал составила более двух миллионов рублей.