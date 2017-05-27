Приморский картонный комбинат оставил сотрудников без зарплаты

Люди не получали денег уже несколько месяцев

Владивосток, суббота, 27 мая , РИА Vladnews.

В сети появилась информация о том, что сотрудники картонного комбината в Уссурийске уже несколько месяцев не получали зарплату, сообщает РИА VladNews.

На комбинате даже появилась даже символичная надпись на куске картона «Отдайте наши деньги. Кушать хочется очень».

Пор словам очевидцев, многие сотрудники уже и вовсе, потеряв надежду, начали увольняться, однако своих зарплат они все равно не увидели.

Как оказалось, задержки с зарплатами начались в апреле, но все выплачивалось в течение двух недель.

- Мне деньги последний раз выплачивались 26 апреля, и все. Людям дают зарплату только по заявлению, в котором ты должен указать причину необходимости денег, - рассказала одна из сотрудниц.

Также сотрудница рассказала, что в пятницу, 26 мая, большая часть зарплат была выплачена, а оставшаяся часть будет выплачена в начале следующей недели.

В настоящее время сотрудники и вовсе обеспокоены тем, что в скором времени могут остаться без работы из-за смены руководства.