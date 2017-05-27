Антарктида станет зеленым континентом, - ученые

На материке наблюдается потепление

Владивосток, суббота, 27 мая , РИА Vladnews.

Британские ученые выяснили, что Антарктида в скором времени может стать зеленым континентом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.

Как оказалось, из-за потепления в Антарктиде мох начал размножаться в 4-5 раз быстрее, в результате чего уже в скором времени материк станет существенно зеленее.

Специалисты взяли образцы горных пород из скважин, которые предварительно пробурили в прибрежных зонах трех островов, прилегающих к Антарктическому материку с юга: островов Мордвинова, Ардли и Зеленого. На островах произрастают самые древние мхи. Образцы пород позволили ученым отследить, как менялись объемы и темпы роста растений 150 лет назад.

Схожие результаты ученые зафиксировали на острове Александр, расположенном западнее Антарктического материка, в 2013 году. Новое исследование убедило ученых, что растения растут быстрее из-за изменений климата.

Стоит отметить, что погодные условия в Антарктиде меняются быстрее, чем где-либо еще на планете. Каждое десятилетие на материке становится теплее на полградуса. Таким образом, ледники начинают отступать, в результате чего появляются новые районы со мхом.

Также процесс озеленения континента может увеличить туристический поток в Антарктиду. Путешественники могут принести на континент новые микроорганизмы и бактерии.

Сообщается, что сейчас мхи покрывают 0,3% континента и встречаются в основном на окраинах материка и субантарктических островах. Помимо мха в Антарктиде встречаются различные виды грибов, водорослей и лишайников.