Секс раз в неделю помогает похудеть, - ученые

От диет придется отказаться

Владивосток, суббота, 27 мая , РИА Vladnews.

Ученые выяснили, что занятие сексом минимум раз в неделю поможет похудеть, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

По словам исследователей, в процессе полового акта организмы обоих партнеров вырабатывают окситоцин в больших количествах., что способствует ускорению обмена веществ, который необходим человеку для выработки энергии. Также тело начинает более активно сжигать полученные калории, что приводит к постепенному снижению веса.

Стоит отметить, что частые занятия сексом не следует смешивать со сложными диетами. Так как при отсутствии необходимого количества энергии в организме, он начинает доставать ее из особых хранилищ, что может привести к истощению. В итоге может появиться сильная головная боль, которая может завершиться мигренью или обмороком из-за недостатка энергии.

Ученые уверены, что окситоцин в умеренных количествах позволит не только избавиться от лишнего веса, но и решить проблему с бессонницей и постоянным недомоганием. Повышенный уровень эндорфина в крови начнет снижать стресс и препятствовать депрессии. В целом, половая активность оказывает в основном положительный эффект для всего организма.