Приморский картонный комбинат оставил сотрудников без зарплаты 16:11, 27 мая Приморский картонный комбинат оставил сотрудников без зарплаты
Игорь Пушкарев выступил в суде 14:59, 27 мая Игорь Пушкарев выступил в суде (Эксклюзив)
Баста отжег во Владивостоке 13:09, 27 мая Баста отжег во Владивостоке (Видео)
Новостная лента
Май, 27 суббота
18:37
Игорь Пушкарев выступил в суде Эксклюзив
18:37
Дневник девушки: Что такое эффект йо-йо? Эксклюзив
18:06
Секс раз в неделю помогает похудеть, - ученые
17:24
В Приморье уничтожили более 70 литров алкогольной продукции
16:48
В Приморье оштрафован директор управляющей компании
16:11
Приморский картонный комбинат оставил сотрудников без зарплаты
15:50
Итоги сезона и учебного года подвели фигуристы спортивного клуба "Полюс" Видео
15:04
Для несовершеннолетних осужденных в Приморье прозвенел последний звонок
14:35
Жители Владивостока получают документы на интеллектуальную собственность Видео
14:07
Карманницу задержали в Приморье
13:21
В школах Владивостока прозвенел последний звонок Видео
13:12
Осужденные устроили бои без правил в ИК в Приморье
13:09
Баста отжег во Владивостоке Видео
12:59
В начале рабочей недели во Владивостоке будет солнечно и жарко
12:25
Безответственность и жестокость: причины и решения проблем бездомных животных во Владивостоке Видео
11:48
Ученые Владивостока разработали новую методику лечения нарушения свертываемости крови
11:29
Во Владивостоке выбрали "Предпринимателя года" Видео
11:03
Спасенному тигренку в Приморье дали имя
10:29
Выходные в Приморье будет теплыми и сухими
10:07
Игорь Пушкарев: Для меня важно доказать свою невиновность
10:02
Гороскоп на 27 мая
09:15
Во Владивостоке сегодня по-летнему жарко
08:01
Куда пойти во Владивостоке в выходные дни
06:56
МФЦ Приморья выходят на новый уровень обслуживания
05:04
Более пяти тысяч юношей и девушек познакомили с особенностями рынка труда Приморья
04:32
Ученые раскрыли тайну корабля пришельцев в Антарктиде Видео
03:06
Более 160 коров голштинской породы завезли в Приморье из Венгрии
02:33
Создано первое в мире электронное надгробие Фото
01:14
Call-центр открыт еще в одном лечебном учреждении Приморья
00:03
Хакеры придумали, как взломать компьютер, используя видеоролики
Май, 26 пятница
23:31
Более 70 тысяч литров контрафактного алкоголя уничтожили в Приморье
22:16
За пользователями Android следят их же приложения
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4137 (76) от 26 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Успешным бизнесом руководит молодежь
Первоочередные объекты для ремонта определяют с помощью мониторинга
Не вернулся из боя…
На площади – ярмарочные дни
Парому подтвердили легитимность
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Красота и Здоровье

Секс раз в неделю помогает похудеть, - ученые

От диет придется отказаться
Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Владивосток, суббота, 27 мая , РИА Vladnews.

Ученые выяснили, что занятие сексом минимум раз в неделю поможет похудеть, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

По словам исследователей, в процессе полового акта организмы обоих партнеров вырабатывают окситоцин в больших количествах., что способствует ускорению обмена веществ, который необходим человеку для выработки энергии. Также тело начинает более активно сжигать полученные калории, что приводит к постепенному снижению веса.

Стоит отметить, что частые занятия сексом не следует смешивать со сложными диетами. Так как при отсутствии необходимого количества энергии в организме, он начинает доставать ее из особых хранилищ, что может привести к истощению. В итоге может появиться сильная головная боль, которая может завершиться мигренью или обмороком из-за недостатка энергии.

Ученые уверены, что окситоцин в умеренных количествах позволит не только избавиться от лишнего веса, но и решить проблему с бессонницей и постоянным недомоганием. Повышенный уровень эндорфина в крови начнет снижать стресс и препятствовать депрессии. В целом, половая активность оказывает в основном положительный эффект для всего организма.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Ученые Владивостока разработали новую методику лечения нарушения свертываемости крови
11:48, 27 мая 2017 Ученые Владивостока разработали новую методику лечения нарушения свертываемости крови

Исследование состояло из нескольких этапов

Ученые нашли взаимосвязь между иммунитетом и ростом волос
18:29, 26 мая 2017 Ученые нашли взаимосвязь между иммунитетом и ростом волос

Специалисты раскрыли новые секреты

Дневник девушки: Что такое эффект йо-йо?
16:30, 26 мая 2017 Дневник девушки: Что такое эффект йо-йо?

Мама троих детей Жанна Ивашкина делится секретами

Ученые узнали, чем опасно недосыпание
12:06, 26 мая 2017 Ученые узнали, чем опасно недосыпание

Специалисты узнали, какие люди находятся в зоне риска

Ученые обнаружили новые полезные свойства шоколада‍
04:23, 26 мая 2017 Ученые обнаружили новые полезные свойства шоколада‍

Специалисты провели исследование

Васаби ускоряет рост волос, - ученые
21:12, 25 мая 2017 Васаби ускоряет рост волос, - ученые

Специалисты провели исследование

Чипсы вызывают наркотическую зависимость, - ученые
17:37, 25 мая 2017 Чипсы вызывают наркотическую зависимость, - ученые

Специалисты провели исследование