Для несовершеннолетних осужденных в Приморье прозвенел последний звонок

Двое учеников окончили школу на «отлично»

Владивосток, суббота, 27 мая , РИА Vladnews.

В Приморье для несовершеннолетних осужденных прозвенел последний звонок, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН по Приморскому краю.

Директор школы поздравила ребят с праздником, зачитала приказ о допуске к экзаменам и вручила 13 выпускникам грамоты, дипломы и сертификаты за активное участие в различных всероссийских и международных предметных олимпиадах. Она отметила, что выпускники показали хорошую успеваемость - из тринадцати учеников двое окончили школу на «отлично». В НВК учебный процесс тесно связан с ресоциализацией воспитанников. Многие подростки, попадая в колонию, не имеют даже начальных школьных знаний. Благодаря упорной и кропотливой работе учителей, некоторые из воспитанников к окончанию школу имеют не только базовые, но и углубленные знания по школьным предметам, что позволяет им занимать призовые места в олимпиадах.

На празднике воспитанники показывали шуточные ролики о своих школьных буднях, читали стихи, пели песни.

В завершение мероприятия воспитанники подарили учителям цветы и памятные дипломы с шуточными номинациями.

Отметим, что в школе при НВК воспитанники получают не только предметные знания, но и развиваются творчески. Для несовершеннолетних осужденных работают 10 образовательных кружков с различным уклоном: интеллектуально-развивающие, спортивные и творческие. Получение школьных знаний в комплексе с творческим развитием способствует успешной ресоциализации воспитанников после освобождения.