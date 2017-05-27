Карманницу задержали в Приморье

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, суббота, 27 мая , РИА Vladnews.

В отдел полиции обратилась жительница Арсеньева, которая рассказала, что на территории городского рынка из кармана ее одежды был похищен кошелек, в котором находилась денежные средства и банковская карта, с которой впоследствии были похищены деньги, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. Общая сумма заявленного ущерба составила 32 тысячи рублей.

В ходе розыска сотрудники полиции установили банкомат, с которого были сняты денежные средства. Изучив записи камеры видеонаблюдения, полицейские установили личность подозреваемой.

Полицейские задержали 27-летнюю жительницу Артема, которая дала признательные показания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная из одежды, с причинением значительного ущерба гражданину». Злоумышленнице грозит лишение свободы до 5 лет.