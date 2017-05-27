Осужденные устроили бои без правил в ИК в Приморье

Один потерпевший умер

Владивосток, суббота, 27 мая , РИА Vladnews.

Пять человек, отбывающих наказание в исправительной колонии в Спасске-Дальнем, обвиняются в применение насилия к осужденным из мести за оказанное ими содействие администрации учреждения исправительной колонии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края. Кроме этого, одному из фигурантов дополнительно предъявлено обвинение в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего .

По версии следствия, преступления совершены в середине сентября 2016 года осужденными, в том числе за убийство, разбой, изнасилование и др), которые отбывали наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении Спасского района.

Из мести к двум другим осужденным за то, что они оказывали содействие администрации исправительной колонии, фигуранты решили избить их. Осужденные действовали по редварительному сговору между собой, они напали на потерпевших, когда те зашли в подсобное помещение, избив их деревянными брусками и металлической трубой.

После этого, один из нападавших, который и организовал избиение, взял деревянный брусок и дополнительно нанёс им два сильных удара по голове потерпевшему, причинив ему тупую открытую непроникающую черепно-мозговую травму: вдавленный и линейный переломы свода и основания черепа, ушиб головного мозга тяжёлой степени.

Спустя неделю от полученных повреждений, осложнившихся травматическим отёком головного мозга, мужчина умер в городской больнице.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.