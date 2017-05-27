В начале рабочей недели во Владивостоке будет солнечно и жарко

Осадки ожидаются в середине недели

Владивосток, суббота, 27 мая , РИА Vladnews.

В начале новой рабочей Дальний Восток будет во власти нового глубокого циклона, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. Приморье окажется в тёплом секторе этой циклонической системы.

В Приморье будет устойчивая погода, осадков не ожидается. Однако в середине недели в отдельных районах пройдут дожди. Температура воздуха составит +22…+31 °С. Ночная температура воздуха значительно меняться не будет и составит +9…+15 °С, на восточном побережье +2…+8 °С.

Во Владивостоке первый рабочий день ожидается солнечным и жарким, +22…+25 °С. В дальнейшем дневная температура воздуха понизится на 3–6 градусов. Ночные температуры существенно меняться не будут, +10…+13 °С.