Ученые Владивостока разработали новую методику лечения нарушения свертываемости крови

Исследование состояло из нескольких этапов

Владивосток, суббота, 27 мая , РИА Vladnews.

Ученые Дальневосточного федерального университета совместно с ведущими гематологами России и Европы в ходе исследований разработали новую методику ранней диагностики и лечения нарушения свертываемости крови из-за дефицита витамина К, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВФУ.

По словам специалистов, в организме человека витамин К отвечает за свертываемость крови, а ее нарушение из-за дефицита элемента (витамин К-зависимая коагулопатия) — крайне редкая болезнь, которую тяжело диагностировать.

В ходе исследования специалисты изучили нетривиальные клинические случаи и выявили закономерности, разработав методику диагностики и лечения отравления антагонистами витамина К. Исследование состояло из нескольких этапов: на первом этапе главное — остановить прием любых противосвертывающих средств. Далее необходима госпитализация в реанимацию на 24 часа с отказом от контакта с родственниками. Затем пациенту проводится переливание свежезамороженной плазмы или сконцентрированного комплекса протромбина (сложный белок, характеризующий свертываемость крови) и назначается прием витамина K. Более действенным в этом случае, утверждают специалисты, является именно витамин K1.

Как оказалось, витамин К вырабатывает симбиотическая флора кишечника, поэтому нарушение свертываемости крови может возникнуть даже из-за злоупотребления антибиотиками. Обычно врачи воспринимают проявление витамин К-зависимой коагулопатии как несчастный случай из-за ошибки при приеме лекарств, отравлении ядами типа кумаринов и варфаринов, расстройств памяти или суицида. Такие патологические состояния крайне сложны для диагноза и лечения, поэтому их раннее определение и правильное лечение могут спасти человеку жизнь.