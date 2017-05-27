Выходные в Приморье будет теплыми и сухими

В воскресенье к краю подойдет очередной циклон

Владивосток, суббота, 27 мая , РИА Vladnews.

Сегодня циклон покинул Приморье, однако еще в некоторых районах края возможны кратковременные дожди, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Ночью температурный фон +4…+10 °C, в восточных районах 0…+3 °C. Днем в субботу воздух прогреется до +17…+26 °C.

В воскресенье, 28 мая, погода изменится. Днем к западным границам Приморского края подойдет фронтальный раздел циклона, смещающегося на север Хабаровского края. Увеличится количество облаков, усилится юго-западный ветер, но осадки маловероятны. Фон температур в континентальных районах повысится, а в прибрежных наоборот понизится на 3–6 градусов.

Во Владивостоке в выходные дни без осадков. Температура воздуха ночью +9…+12 °C. Днем в субботу воздух прогреется до +19…+22 °C, в пригороде до +25 °C. Воскресный день будет значительно прохладнее, +12…+15 °C.