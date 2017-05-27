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Общество

Спасенному тигренку в Приморье дали имя

За жизнь хищника боролись врачи со всей России
Фото: Центр Фото: Центр "Амурский тигр"
Владивосток, суббота, 27 мая , РИА Vladnews.

Тигренок, который был обнаружен раненным в Приморье, получил имя «Сайхан», сообщает РИА VladNews со ссылкой на Центр «Амурский тигр». Напомним, что ранее был объявлен конкурс «Придумай имя тигренку».

13 января в Пожарском районе был обнаружен раненный тигренок в возрасте 5-7 месяцев. Животное находилось в очень тяжелом состоянии – действовать было необходимо очень быстро. Хищника доставили в центр реабилитации в селе Алексеевка, оказали первую помощь, а после провели несколько операций. Сейчас тигренок чувствует себя хорошо и находится под постоянным наблюдением специалистов.

Врачи-ветеринары во всей России боролись на жизнь маленького хищника.

В течении апреля проходил конкурс «Придумай имя тигренку», также участникам предлагалось нарисовать юного хищника, поделиться советами о том, как ухаживать за тигренком, чем кормить, во что с ним можно играть и как помочь защититься от браконьеров.

Всего в голосовании, посвященном дальнейшей судьбе животного, участвовало около 7 тысяч человек, более четырехсот из которых прислали на конкурс варианты имен для животного. Наиболее подходящее имя, по мнению жюри, придумала Худобина Галина Александровна, которая предложила назвать тигренка «Сайхан», что означает благородный, красивый.

По словам Галины, Приморье - огромный, богатый край, включающий в себя все разнообразие национальностей. Но изюминкой Приморского края остаются коренные малочисленные народы, относящиеся к монголоидной расе. Я думаю, было бы логично назвать тигренка именем, символизирующим историю, огромную территорию края и культ духа предков.

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