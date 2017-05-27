"Звездочки года"

Владивосток, суббота, 27 мая , РИА Vladnews.

Фигуристы Владивостока подвели тоги прошедшего сезона. В спортивному клубе "Полюс" прошел фестиваль юных любителей коньков, который стал для малышей первым серьезным соревнованием. Родители, наставники и взрослые фигуристы наблюдали за тем, чему смогли научиться новички за весь учебный год, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.