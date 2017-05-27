Жители Владивостока получают документы на интеллектуальную собственность

Игорь Пушкарев выступил в суде 14:59, 27 мая Игорь Пушкарев выступил в суде (Эксклюзив)
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14:07
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Ученые Владивостока разработали новую методику лечения нарушения свертываемости крови
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Выходные в Приморье будет теплыми и сухими
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Игорь Пушкарев: Для меня важно доказать свою невиновность
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Гороскоп на 27 мая
09:15
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Куда пойти во Владивостоке в выходные дни
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МФЦ Приморья выходят на новый уровень обслуживания
05:04
Более пяти тысяч юношей и девушек познакомили с особенностями рынка труда Приморья
04:32
Ученые раскрыли тайну корабля пришельцев в Антарктиде Видео
03:06
Более 160 коров голштинской породы завезли в Приморье из Венгрии
02:33
Создано первое в мире электронное надгробие Фото
01:14
Call-центр открыт еще в одном лечебном учреждении Приморья
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Хакеры придумали, как взломать компьютер, используя видеоролики
Май, 26 пятница
23:31
Более 70 тысяч литров контрафактного алкоголя уничтожили в Приморье
22:16
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21:32
Продукты питания Приморья завоевывают рынок Республики Корея
20:26
В Подмосковье младенец утонул во время купания в ванночке
19:39
Отчётный концерт детских творческих коллективов учреждения культуры «Традиции и современность» пройдёт во Владивостоке
18:29
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Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в отношении полицейского
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4137 (76) от 26 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
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Жители Владивостока получают документы на интеллектуальную собственность

«А вас запатентовать?»
Владивосток, суббота, 27 мая , РИА Vladnews.

В ДВФУ прошла патентная школа от фонда Сколково, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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