В школах Владивостока прозвенел последний звонок

Звонок во взрослую жизнь

Владивосток, суббота, 27 мая , РИА Vladnews.

Волнующий момент – учителя, родители и сами выпускники порой не могут сдержать слез. Для них звучит последний звонок. В этом году в большую жизнь выходят более двух тысяч Владивостокских школьников, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.