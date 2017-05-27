Волнующий момент – учителя, родители и сами выпускники порой не могут сдержать слез. Для них звучит последний звонок. В этом году в большую жизнь выходят более двух тысяч Владивостокских школьников, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
В школах Владивостока прозвенел последний звонок
Звонок во взрослую жизньВладивосток, суббота, 27 мая , РИА Vladnews.
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