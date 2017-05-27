Безответственность и жестокость: причины и решения проблем бездомных животных во Владивостоке

В защиту животных

Владивосток, суббота, 27 мая , РИА Vladnews.

Зоозащитники, ветеринары и руководители фондов собрались за круглым столом. Его тема «Бездомные и домашние животные в городской среде». В списке основных проблем – отсутствие контроля размножения бродячих животных, их содержание и реабилитация. Говорили также и о проекте закона об ответственном обращении хозяев со своими питомцами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.