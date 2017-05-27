в приморской столице подвели итоги городского конкурса

Владивосток, суббота, 27 мая , РИА Vladnews.

Итоги городского конкурса «Предприниматель года» подвели Во Владивостоке. Торжественная церемония награждения победителей состоялась в актовом зале администрации города. Традиция проведения конкурса для малого и среднего бизнеса возникла в краевой столице всего девять лет назад. Однако за это время конкурс заслуженно стал одним из важнейших деловых событий Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.