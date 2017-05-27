Итоги городского конкурса «Предприниматель года» подвели Во Владивостоке. Торжественная церемония награждения победителей состоялась в актовом зале администрации города. Традиция проведения конкурса для малого и среднего бизнеса возникла в краевой столице всего девять лет назад. Однако за это время конкурс заслуженно стал одним из важнейших деловых событий Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Во Владивостоке выбрали "Предпринимателя года"
в приморской столице подвели итоги городского конкурсаВладивосток, суббота, 27 мая , РИА Vladnews.
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