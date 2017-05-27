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Во Владивостоке сегодня по-летнему жарко

Осадков не ожидается
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, суббота, 27 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 27 мая, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления. В крае переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха 12...26 °C, сообщает Примпогода.


Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный, вечером южный умеренный. Температура воздуха днем 20...22 °C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, во второй половине дня юго-западный умеренный. Температура воздуха 21..23 °C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, со второй половины дня юго-западный умеренный. Температура воздуха 19...21 °C.

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