Во Владивостоке сегодня по-летнему жарко

Осадков не ожидается

Владивосток, суббота, 27 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 27 мая, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления. В крае переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха 12...26 °C, сообщает Примпогода.



Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный, вечером южный умеренный. Температура воздуха днем 20...22 °C.



В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, во второй половине дня юго-западный умеренный. Температура воздуха 21..23 °C.



В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, со второй половины дня юго-западный умеренный. Температура воздуха 19...21 °C.