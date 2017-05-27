Гороскоп на 27 мая

День будет эмоциональный

Владивосток, суббота, 27 мая , РИА Vladnews.

Сегодня в гороскопе будут преобладать два главных тренда: стремление к независимости и тяга к справедливости, сообщает 1001 Гороскоп. Если в ваших отношениях с любимым человеком наметились какие-то проблемы, пусть даже микроскопические, то лучше денек отдохнуть друг от друга и не встречаться. Ну а если встретились, то хотя бы избегайте острых вопросов – день склоняет к спорам, и в запале вам вдруг может показаться, что лучшим решением станет разрыв. Для работы этот день мог бы быть неплохим, но уж больно острые у него кромки. Споры, конфликты, обостренное чувство справедливости, стремление к независимости и своеволию – все это не лучший фон для ведения ответственных дел.

Сегодня у Овна день разгребания завалов! Даже если это не было предусмотрено его расписанием, ситуация, скорее всего, сложится так, что ему придется хотя бы в чем-то навести порядок. Возможно, этим «чем-то» окажется рабочий стол, а может быть, Овну пришла пора разложить по полочкам свои дела и планы. Отлынивать не стоит, ведь во время этого процесса Овен сегодня имеет все шансы обнаружить нечто забытое, но до сих пор актуальное и достаточно ценное.

Сегодня Телец будет находиться в диссонансе с окружающими, в том числе и с близкими людьми. Ему может казаться, что все вокруг напускают на себя слишком важный вид, окружающие же в свою очередь будут недовольны беспечностью Тельца. К настоящим трениям это вряд ли приведет, однако чтобы взаимопонимание не дало трещину, Тельцу ctujlyz стоит чаще делать серьезное и умное лицо. Даже если это кажется ему таким забавным!

Сегодня в делах Близнецы способны на решительные, даже радикальные, меры – особенно в сфере финансов. Вместо того чтобы семь раз отмерить, они будут настроены семь раз отрубить! С одной стороны, есть опасность того, что Близнецы необдуманно пустят деньги на ветер. С другой же – их боевой настрой поможет им сегодня решиться на те финансовые шаги, которые уже давно назрела необходимость совершить.

Сегодня в Раке может проснуться критик. Причем критичность Рака будет в меньшей степени направлена на себя и в большей – на всех остальных. Раку может казаться, что его замечания заставят окружающих устыдиться и исправить ошибки, однако на деле все будет не так. Мудрые советы Рака сегодня пропадут даром, а вот критика способна стать источником обид. Так что ему решать, стоит ли тратить на критику нервы и силы без всякой надежды на результат.

Сегодня существует большая вероятность того, что окружающие будут пытаться нагрузить на Льва свои дела или даже сделать крайним в каких-то вопросах! Они почувствуют его податливость и покладистость, пытаясь беззастенчиво этим пользоваться! Изменить такое положение дел Лев сможет, только если будет жестко стоять на своем, пресекая подобные попытки. Иначе весь день сегодня ему суждено посвятить чужим делам, совершенно забросив собственные.

Сегодня весь день Дева может ощущать навязчивое давление со стороны. Возможно, ее будет поджимать время, а может быть – подгонять обстоятельства или требовательные просьбы окружающих. В любом случае, от давления Деве вряд ли удастся избавиться, а значит, придется с ним примириться. Лучшее, что Дева может сделать завтра, – это уединиться и постараться спокойно заняться своими делами, не отвлекаясь и не оглядываясь по сторонам.

Сегодня у Весов будет редкий шанс совершить прорыв в каком-либо деле! Главное не упустить нужный момент, чтобы, когда он настанет, действовать решительно и четко. Благодаря своим активным, напористым действиям, Весы сегодня способны далеко вырваться вперед! Этот день им стоит использовать для того, чтобы стремительным рывком достигнуть новых высот, опередив конкурентов.

Сегодня у Скорпиона будет обострено чувство справедливости! Он способен грудью броситься на защиту своих или чьих-нибудь еще интересов, если сочтет, что окружающие эти интересы притесняют. Что ж, иногда неплохо «покачать права», а заодно и поставить обидчика на место. Однако Скорпион сегодня способен увидеть нарушение прав даже там, где этого нет и в помине. Или там, где это нарушение можно разглядеть лишь под очень большим микроскопом.

Сегодня Стрелец весь день рискует провести в поисках истины, будучи твердо убежден, что она где-то рядом. Его поиски правды могут касаться всего: взаимоотношений с окружающими, работы, личной жизни. Однако как бы Стрельцу сегодня ни казалось, что справедливость вот-вот должна восторжествовать, это вряд ли окажется так. Стрелец может с удивлением обнаружить, что истина в чистом виде – вещь почти бесполезная, и кроме него она никому не нужна.

Сегодня звезды гороскопа советуют Козерогу идти только прямыми путями! Попытки вести свою игру, а тем более что-то скрыть или исказить, могут окончиться печально. Так что если Козерог хочет получить нужный результат, ему придется действовать открыто. Окружающие сегодня тоже оценят в Козероге честность и прямоту, однако в общении не стоит совсем уж перегибать палку: даже у откровенности есть свои границы.

Сегодня в каких-то вопросах Водолею для достижения нужного результата придется говорить то, что от него ждут, а не то, что он думает на самом деле. Или хотя бы в нужный момент промолчать о своих сомнениях. Ничего не поделаешь, откровенность уместна далеко не всегда, а уж в важных разговорах – тем более. Сегодня, выложив все напрямую, Водолей рискует навредить и делу, и себе. Если же он воздержится от комментариев, то вполне способен оказаться в выигрыше.

Сегодня в делах Рыбы будут настроены решительно и по-боевому. Зачем пытаться распутать узел, если можно его разрубить? Самое интересное, что в каких-то вопросах такие радикальные меры могут помочь – однако далеко не во всех. Вот почему к делам, требующим времени и деликатного подхода, Рыбам сегодня лучше даже на пушечный выстрел не подходить. Или же заранее смириться с их полным и безоговорочным провалом.