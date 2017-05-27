Более пяти тысяч юношей и девушек познакомили с особенностями рынка труда Приморья

Возможность своими глазами увидеть, чем живет сегодня промышленность региона

Владивосток, суббота, 27 мая , РИА Vladnews.

Перед началом летних каникул в Приморье завершается первый активный этап профориентационной работы с молодежью, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края. Почти 5,3 тысячи юношей и девушек с февраля по май этого года получили различные консультации у специалистов службы занятости региона.

По информации департамента труда и социального развития Приморского края, специалисты центров предлагают молодым людям индивидуальные, групповые консультации по вопросам профориентации на рынке труда. Популярны в регионе массовые мероприятия – ярмарки учебных мест, дни профориентации. Их проводят центры занятости совместно с образовательными учреждениями.

«Основная задача, которую ставят организаторы – ориентация выпускников общеобразовательных школ на получение базового профессионального образования по специальностям, востребованным на рынке труда. В этого году к участию в ярмарках привлекли более 3,7 тысяч старшеклассников», – отмечают в департаменте.

Весомым событием в профориентационной работе с приморской молодежью стало участие во Всероссийской акции «Неделя без турникетов». Впервые десятки предприятий и организаций различных специализаций и форм собственности целую неделю были открыты для школьников, учащейся молодежи, студентов высших учебных заведений.

Юноши и девушки получили прекрасную возможность своими глазами увидеть, чем живет сегодня промышленность региона, пообщаться с коллективами, задать вопросы руководителям. В эти дни около 500 подростков побывали в центрах занятости: знакомились с профессиями, востребованные на рынке труда Приморья, беседовали с психологами, проходили тестирование по выбору профессии.

Традиционно насыщенной получилась профориентационная неделя у молодежи Арсеньева. Кадровые службы заводов «Аскольд» и «Прогресс» воспользовалась хорошей возможностью привлечь специалистов технической направленности из числа безработных молодых горожан.

Ярмарка вакансий «Путь к «Прогрессу» привлекла внимание студентов инженерных и рабочих профессий филиала и колледжа ДВФУ, Приморского индустриального колледжа. На ярмарке были представлены 15 подразделений «Прогресса».

Более двух десятков молодых людей представили свои презентации потенциальным работодателям. Как отметили организаторы среди желающих применить свои знания и навыки на крупнейшем промышленном предприятии города, были отличники учебы, победители и призеры конкурсов профессионального мастерства разных уровней, участники научно-практических конференций.

Еще один промышленный гигант Арсеньева акционерное общество «Аскольд» только в первые три дня акции принял пять групп, в составе которых были школьники, студенты колледжа ДВФУ, родители.

«Экскурсанты получили уникальную возможность познакомиться с металлургическим производством, побывать в заводских механосборочных цехах, в которых изготавливается, собирается, проходит испытания трубопроводная арматура для нужд российского ВМФ. В музее Истории и трудовой славы узнали интересные факты из жизни завода «Аскольд» с момента основания до сегодняшних дней», – поделились организаторы.

Оценивая результаты первого участия приморцев во всероссийской акции «Неделя без турникетов» директор департамента Лилия Лаврентьева подчеркнула: подобные мероприятия укрепляют контакты работодателей с образовательными учреждениями, закладывают основу для формирования кадрового резерва молодых специалистов реального сектора экономики.

«Что касается молодых людей, то для них своевременная профориентация важный элемент на пути построения карьеры. Чем раньше молодой человек определится со своими желаниями, возможностями в выборе профессии, разберется с требованиями современного рынка труда, тем проще ему будет подобрать учебное заведение» – убеждена глава ведомства.