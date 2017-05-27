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Общество

Ученые раскрыли тайну корабля пришельцев в Антарктиде

Объект на снимке — не корабль инопланетян, а скальная порода
Фото: buku-blogku.blogspot.ru Фото: buku-blogku.blogspot.ru
Владивосток, суббота, 27 мая , РИА Vladnews.

Огромный «космический корабль», который обнаружил в Антарктиде россиянин Валентин Дегтерев, на деле оказался скалой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН. Такой вывод сделали ученые, проанализировав снимки, сделанные при помощи сервиса Google Earth.

«Объект на снимке — не корабль инопланетян, а скальная порода, открывшаяся вследствие обильного таяния. Такие скалы необычны по форме и рельефу и могут напоминать сооружения или космический корабль», — цитирует «Вечерняя Москва» картографа из столицы Петра Минаева.

При этом не уменьшается число экспертов, верящих, что нашу планету неоднократно посещали представители внеземной цивилизации. Они утверждают, что за всю историю существования Земли ее многократно посещали инопланетяне. 

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