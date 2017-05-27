Более 160 коров голштинской породы завезли в Приморье из Венгрии

Средняя продуктивность в Приморье – 5,5 тонн молока на одну корову в год

Владивосток, суббота, 27 мая , РИА Vladnews.

Коровы-рекордсменки из Венгрии пополнили приморское животноводческое хозяйство. Боинг с буренками на борту благополучно приземлился 26 мая в международном аэропорту Владивосток.

Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, высокопродуктивную породу приобрела уссурийская компания «Раковское».

«Сегодня 165 коров голштинской породы прилетели из Венгрии на борту “Боинга 747”. Животных перевезли в Уссурийск, сейчас им предстоит пройти процедуру карантирования, после чего молоко и молочная продукция венгерских коров появится на прилавках магазинов края», – отметили специалисты.

Отметим, голштинская порода коров – одна из самых популярных во всем мире. Этот тип крупного рогатого скота относится к молочным породам. Данный вид относят к рекордсменам по удою за один период лактации.

Напомним, сейчас средняя продуктивность в Приморье – 5,5 тонн молока на одну корову в год. По этому показателю наш край – лидер на Дальнем Востоке.

По словам вице-губернатора Дениса Бочкарева, госпрограммой на 2013-2020-е годы предусмотрено почти 1,5 миллиарда рублей на поддержку сельского хозяйства из краевого бюджета.

«Около 70% средств направляются на техническую модернизацию сельскохозяйственного производства. Мы выделяем денежные средства на поддержку как действующих хозяйств, так и новых. Прежде всего, это молочное животноводство – субсидии на производство молока, на содержание племенных коров, на производство мяса и прочее», – пояснил он.