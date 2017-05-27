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Общество

Call-центр открыт еще в одном лечебном учреждении Приморья

Внедрение современных информационных технологий, призванных обеспечить более качественную и доступную профильную помощь населению
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 27 мая , РИА Vladnews.

Современный call-центр создан на базе краевого клинического кожно-венерологического диспансера, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья. Сегодня здесь почти 80% записи на прием к врачам ведут операторы call-центра, которые прошли специальное обучение, в том числе по основам этики и деонтологии, работе в конфликтных ситуациях.

В департаменте здравоохранения отметили, что реализация проекта «Развитие информационных технологий в здравоохранении Приморского края на 2017-2021 годы» будет проходить в два этапа. Первый – это реализация мероприятий, направленных на повышение доступности медицинской помощи, а второй – внедрение современных информационных технологий.

«Сегодня медицинские учреждения Приморья нацелены на то, чтобы у пациентов была возможность быстро и без задержек записаться к врачу, предоставить людям любую интересующую информацию о деятельности лечебного учреждения, чтобы они имели возможность проконсультироваться по видам оказываемых услуг, графику приема специалистов», – отметили в ведомстве.

В краевом клиническом кожно-венерологическом диспансере отмечают, что еще одна немаловажная роль call-центра заключается в том, что операторы здесь умеют справляться с конфликтными ситуациями, которые могут возникнуть при записи на прием.

«Сотрудники новой структуры – квалифицированные, специально обученные операторы, которые разберутся в сути проблемы, предоставив полную и исчерпывающую справочную информацию по спектру услуг, графику приема специалистов, месторасположению. Также они запишут на прием, напомнят о визите к доктору, предоставят информацию о проходящих акциях. А в случаях, если оператор не сможет ответить на вопрос, он переведет вызов на компетентного специалиста, или запишет контакты звонящего и перезвонит после уточнения информации.

Дозвониться в call-центр пациент сможет гарантированно – новая IP АТС “выстраивает” звонки в очередь, при этом все входящие и исходящие вызовы отображаются и записываются в специальной программе. Работают в учреждении здравоохранения и над электронной записью к врачу. Здесь она организована просто и доступно – напрямую через официальный сайт диспансера.

Отметим, записаться на прием к нужному вам специалисту, и получить справочную информацию можно по телефонам call-центра краевого клинического кожно-венерологического диспансера 236-44-27 и 236-19-59.

Напомним, Президент России Владимир Путин в ежегодном Послании Федеральному Собранию отметил, что проблемы в здравоохранении сохраняются в целом, их ещё очень много. Прежде всего они касаются первичного звена.

«Его развитию необходимо уделить приоритетное внимание. Продолжим наращивать уровень информатизации здравоохранения, чтобы сделать удобной и простой запись на приём, ведение документации. Нужно освободить врачей от рутины, от заполнения вороха отчётов и справок, дать им больше времени для непосредственной работы с пациентом», – сказал глава государства, отметив, что в течение ближайших двух лет к скоростному интернету будут подключены все больницы и поликлиники страны. Это позволит врачам даже в отдалённом городе или посёлке использовать возможности телемедицины, быстро получать консультации коллег из региональных и федеральных клиник.

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