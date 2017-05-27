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Культура

Куда пойти во Владивостоке в выходные дни

Афиша выходного дня
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, суббота, 27 мая , РИА Vladnews.

В предстоящие выходные – 27 и 28 мая – во Владивостоке состоятся интересные и полезные мероприятия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

27 мая в 10:30 – очередное занятие в «Школе читателя» в библиотеке № 17 (ул. Иртышская, 42, тел. 236-71-00). Вход свободный.

27 мая в 12 часов – киногостиная «Хоббит, или Туда и Обратно» в библиотеке № 4 (ул. Светланская, 205, тел. 226-91-44). Вход свободный.

27 мая в 13 часов – беседа-презентация «Библиогид топовых изданий» в библиотеке им. И.У. Басаргина (ул. Юмашева, 8; тел. 244-02-94). Вход свободный.

27 мая в 13 часов – «Встречи за шахматной доской»: час шахмат в библиотеке № 17 (ул. Иртышская, 42, тел. 236-71-00). Вход свободный.

27 мая в 15 часов - отчётный концерт детских коллективов муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры «Традиции и современность» в Доме офицеров флота (ул. Светланская, 48). Чему научились за год занятий, продемонстрируют вокальные и хореографические ансамбли. Начало концерта. На сцену выйдут хореографические коллективы «Радость», «Задоринка», «Вариация», «Радость», «Ника», вокальные группы «Мечта», «Серпантин» и другие юные артисты. Вход свободный.

27 мая в 15 часов – уроки английского языка для детей 5-7 лет в рамках проекта «English corner» в библиотеке им. Н.Н. Муравьёва-Амурского (ул. Калинина, 21; 227-84-10) и в молодёжной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55, тел. 222-35-73).Вход свободный.

28 мая в 11 часов – клуб китайского языка в библиотеке им. А.П. Чехова (пр. 100-летия Владивостока, 48, тел. 236-13-70). Вход свободный.

28 мая в 12 часов – мастер-класс «Сувенир из природного камня» в библиотеке № 17 (ул. Иртышская, 42, тел. 236-71-00). Вход свободный.

28 мая в 13 часов - праздничный концерт «Мы - славяне» в честь Дня славянской письменности и культуры в амфитеатре набережной Спортивной гавани. На сцену выйдут коллективы МБУК «Дом культуры «Традиции и современность». Среди них – народный хор «Улыбка», вокальные группа «Мечта», «Россияночка», солисты вокального творческого объединения «Наши голоса», народный хор «Русская песня» и другие артисты. В ходе концертной программы прозвучат вокальные композиции «Златая Русь», «Русская песня», «По Дону гуляет», «Маленькая деревенька», «Москва златоглавая» и другие песни. Вход свободный.

28 мая в 14 часов – литературные встречи в рамках проекта «Литра» в библиотеке № 12 (ул. Калинина, 281, тел. 227-34-35). Вход свободный.

28 мая в 15 часов – видео-презентация «Табак – наш враг» в библиотеке № 13 (ул. Русская, 78, тел. 232-55-96). Вход свободный.

28 мая в 15 часов – игротека. Настольные развивающие игры для детей от 6 лет в библиотеке № 5 (ул. Леонова, 21, тел. 249-54-99). Вход свободный.

28 мая в 16 часов – открытая встреча по китайскому языку от клуба международного общения «Билингва» в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55, тел. 222-35-73). Вход свободный.

Молодежные мероприятия

28 мая в 17 часов - в амфитеатре на набережной Спортивной гавани состоится открытие фестиваля уличных танцев «Street air»-2017. Фестиваль организован Event-агентством «Стандарту.нет» при поддержке администрации Владивостока. Вход свободный.

Спортивные мероприятия

27 мая в 10 часов - на теннисных кортах на проспекте Красного Знамени, 29а состоится чемпионат Владивостока по теннису. Мероприятие проводится городской федерацией тенниса совместно с администрацией краевой столицы. В чемпионате примут участие порядка 50-ти юных спортсменов от 9 до 15 лет. Вход свободный.

27 мая в 12 часов - на акватории Амурского залива (район Спортивной гавани) пройдет первенство Владивостока по парусному спорту «Паруса нашей надежды». В мероприятии примут участие порядка 60 юных яхтсменов. Вход свободный.

28 мая в 10 часов - на теннисных кортах на проспекте Красного Знамени, 29а состоится чемпионат Владивостока по теннису. Мероприятие проводится городской федерацией тенниса совместно с администрацией краевой столицы. В чемпионате примут участие порядка 50-ти юных спортсменов от 9 до 15 лет. Вход свободный.

28 мая в 11 часов - на картодроме «Змеинка» (ул. Босфора, 3) пройдет первый этап любительских автогонок «Zmeinka time attack challenge». В соревнованиях примут участие более 30 спортсменов из краевой столицы, Находки, Уссурийска и других городов Приморья. Мероприятие организовано администрацией Владивостока совместно со спортивно-техническим клубом «Final stage racing club». Вход свободный.

28 мая в 12 часов - в краевой столице пройдет всероссийская спортивная акция от Сбербанка «Зеленый марафон». Массовый забег объединит любителей здорового образа жизни и активного отдыха в десятках городах страны. В числе участников проекта и город Владивосток. Вход свободный.

28 мая в 12 часов - на акватории Амурского залива (район Спортивной гавани) пройдет первенство Владивостока по парусному спорту «Паруса нашей надежды». В мероприятии примут участие порядка 60 юных яхтсменов. Вход свободный.

28 мая в 16 часов - в Краевом доме физкультуры (Партизанский проспект, 2) пройдет чемпионат города по трикингу. Мероприятие организовано администрацией Владивостока совместно с общественной организацией по развитию трикинга в краевой столице. Вход свободный.

Общегородская ярмарка

27 мая в 9 часов - на центральной площади Владивостока развернётся продовольственная ярмарка. Свою продукцию привезут порядка 300 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья. На ярмарке горожане смогут приобрести картофель, свёклу, морковь, мёд и продукты пчеловодства, рыбу, мясопродукты, яйца, молоко, хлебобулочные и кондитерские изделия. Напомним, ярмарка на центральной площади Владивостока на постоянной основе проводится с 2008 года по решению главы города Игоря Пушкарёва. Вход свободный.

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