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Красота и Здоровье

Ученые нашли взаимосвязь между иммунитетом и ростом волос

Специалисты раскрыли новые секреты
Фото: ayzdorov.ru Фото: ayzdorov.ru
Владивосток, пятница, 26 мая , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования обнаружили, что иммунитет и рост волос взаимосвязаны. Оказывается, что причина облысения кроется в неправильной работе Т-клеток, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Cell.

Ранее специалисты были уверены, что при выпадении волоса луковица восстанавливается за счет стволовых клеток, но оказалось, ключевую функцию в этом процессе играет иммунитет. Если блокировать T-клетки, то волосы перестанут расти.

Ученые доказали, что облысение, с которым люди часто сталкиваются после 40 лет, может быть вызвано несколькими причинами: генными мутациями, гормональным сбоем и особыми иммунными клетками. Чтобы доказать свою теорию, исследователи вырастили особый вид мышей. В организм подопытных вводился токсин, убивающий T-клетки, после чего грызунов брили и наблюдали за ростом волос. Выяснилось, что на экспериментальных участках растительность отсутствовала даже спустя время.

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