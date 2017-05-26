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Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в отношении полицейского

Он обвиняется в покушении на мошенничество
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 26 мая , РИА Vladnews.

СК возбудил уголовное дело в отношении старшего оперуполномоченного ОУР ОМВД России по Надеждинскому району Приморского края, который подозревается в покушении на мошенничество, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, в мае 2017 года к подозреваемому обратился гражданин по вопросу ухода от уголовной ответственности его супруги за совершение преступления. Подозреваемый согласился помочь, но при условии передачи ему денежных средств в размере 1 миллиона 100 тысяч рублей, при этом должностные полномочия фигуранта не предусматривали возможности повлиять на ход процессуальной проверки.

24 мая 2017 года гражданин в счет уплаты части от оговоренной суммы передал подозреваемому свой автомобиль, оценив его в 500 тысяч рублей. Однако преступление не было доведено до конца, поскольку при передаче автомобиля фигурант был задержан сотрудникам собственной безопасности полиции.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, по данному факту руководством УМВД России по Приморскому краю назначено проведение служебной проверки. Сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей.

В случае установления вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством. Его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

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