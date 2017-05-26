Более 70 тысяч литров контрафактного алкоголя уничтожили в Приморье

​Жители края активно сообщают на «горячую линию» о нарушениях в сфере продажи алкогольной продукции

Владивосток, пятница, 26 мая , РИА Vladnews.

В ходе заседания межведомственной комиссии по регулированию алкогольного рынка было отмечено, что в Приморье регулярно проводится мониторинг объектов торговли по выявлению безлицензионной продажи алкогольной продукции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края. Пресекается продажа алкоголя через интернет.

«Например, в пятилитровых канистрах за 1 300 рублей под видом яблочного компота продают алкоголь. В прошлом году было заведено два уголовных дела за продажу немаркированной продукции через интернет», – сказал сотрудник УМВД по Приморью Максим Филиппов.

Вся изъятая алкогольная продукция подлежит уничтожению на заводе по утилизации бытовых отходов ООО «Фактор Приморья». Здесь есть большие складские помещения, современное оборудование, весь процесс фиксируется на видео и отправляется в Росалкогольрегулирование.

«За неделю было уничтожено более 70 тысяч литров алкогольной продукции, изъятой в 2016-2017 годах», – сообщила представитель Росспиртпрома Наталья Тюменцева.

Директор департамента лицензирования и торговли Елена Коваль напомнила, что есть поручение Президента РФ Владимира Путина по организации работы «горячей линии», куда люди могут сообщить о фактах нарушения законодательства в сфере продажи алкогольной продукции.

«В этом году на телефон “горячей линии” поступило 12 звонков. Наибольшее количество правонарушений выявлено во Владивостоке – 7, Уссурийске – 2, а также единичные в Фокино, Ханкайском и Надеждинском районах. Жалобы касаются безлицензионной продажи алкогольной продукции, продажи в ночное время и несовершеннолетним. Информация оперативно направляется для рассмотрения и принятия мер в органы полиции», – отметила Елена Коваль.

Вице-губернатор Денис Бочкарев подчеркнул, что на территории края нужно продолжить мероприятия по пресечению безлицензионной продажи алкогольной продукции. Нарушителей необходимо привлекать к административной и уголовной ответственности.

Напомним, о фактах нарушения законодательства в сфере продажи алкогольной продукции жители края могут обратиться по телефону «горячей линии» 8 (423) 22-15-806 . Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.