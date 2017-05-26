За пользователями Android следят их же приложения

В основе - технология обмена ультразвуковыми волнами

Владивосток, пятница, 26 мая , РИА Vladnews.

Недавно из магазина приложений Google Play было убрано множество приложений для Android, которые используют ультразвуковые маячки для шпионажа за пользователями, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Дни24.

В основу столь опасных приложений была заложена технология обмена ультразвуковыми волнами между устройствами. Их невозможно уловить человеческому слуху, однако смартфон, на котором установлено подобное приложение, с легкостью видит эти сигналы и собирает всю информацию о пользователе (где он находится, чем занимается и т.д.). После обработки все данные поступают на сторонний сервис и передаются маркетологам крупных компаний для создания более точной таргетированой рекламы. По результатам исследования специалистов из Брауншвейгского университета, подобные "жучки" были обнаружены в приложениях Krispy Kreme и McDonald`s.