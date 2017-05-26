Дневник девушки: Что такое эффект йо-йо? 16:30, 26 мая Дневник девушки: Что такое эффект йо-йо? (Эксклюзив)
В Приморье фура вылетела с трассы в кювет 16:19, 26 мая В Приморье фура вылетела с трассы в кювет (Видео)
Владивостокские школьники отожгли на последнем звонке 15:43, 26 мая Владивостокские школьники отожгли на последнем звонке (Видео)
Новостная лента
Май, 26 пятница
21:39
Суд оставил Игоря Пушкарева под арестом до 1 сентября Эксклюзив
21:39
Дневник девушки: Что такое эффект йо-йо? Эксклюзив
21:32
Продукты питания Приморья завоевывают рынок Республики Корея
20:26
В Подмосковье младенец утонул во время купания в ванночке
19:39
Отчётный концерт детских творческих коллективов учреждения культуры «Традиции и современность» пройдёт во Владивостоке
18:29
Ученые нашли взаимосвязь между иммунитетом и ростом волос
17:56
Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в отношении полицейского
17:24
Во Владивостоке ведётся замена лестничных маршей
17:08
Во Владивостоке развернулась продовольственная ярмарка
17:05
Кастинг на конкурс красоты ''Miss Sunrise'' состоится уже завтра
16:53
Защита охранников Пушкарева: основания для уголовного дела нет Эксклюзив
16:42
Во Владивосток прибыл нелегальный японский товар
16:19
В Приморье фура вылетела с трассы в кювет Видео
16:08
В Приморье выявили 22 нарушения ПДД водителями пассажирских автобусов
15:59
В четверг во Владивостоке выпала декадная норма дождя
15:43
Владивостокские школьники отожгли на последнем звонке Видео
15:32
Жителя Владивостока задержали с наркотиками
15:21
Уже в июне в Находке начнут контролировать уровень загрязнения воздуха
15:10
Движение в центре Владивостока вновь перекроют на выходных Адреса
15:00
Жительница Приморья решила скрасить своё присутствие в отделе судебных приставов с помощью алкоголя
14:50
Сбербанк поздравил бизнес Дальнего Востока с Днем предпринимателя
14:48
Жительница Артема уклоняется от выплаты алиментов семерым детям
14:48
Во Владивосток вместо чайного напитка пришли энергетики из Вьетнама
14:37
Продукты с кишечной палочкой обнаружены в Приморье
14:21
Во Владивостоке установят новые дорожные знаки Фото
14:10
Эвакуаторы продолжают работать во Владивостоке Фото
13:59
В Приморье восстановят детский лагерь, разрушенный тайфуном «Лайонрок»
13:48
Во Владивостоке произошла серьезная авария Фото
13:37
Во Владивостоке работают эвакуаторы Фото
13:26
Приморец напал на пенсионера и ограбил его
13:12
Во Владивостоке пройдет чемпионат по большому теннису
13:01
В Приморье задержали автоугонщиков Видео
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4137 (76) от 26 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Успешным бизнесом руководит молодежь
Первоочередные объекты для ремонта определяют с помощью мониторинга
Не вернулся из боя…
На площади – ярмарочные дни
Парому подтвердили легитимность
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Политика и экономика

Продукты питания Приморья завоевывают рынок Республики Корея

Выставка стала показателем готовности приморских экспортеров к сотрудничеству с азиатскими партнёрами
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, пятница, 26 мая , РИА Vladnews.

Приморские компании представили свою продукцию крупным импортерам и специалистам по закупкам из розничных сетей Республики Корея, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края. Участие бизнес-делегации из Приморья в международной выставке пищевой индустрии «Сеул Фуд 2017» стало возможным благодаря краевому Центру развития экспорта.

В выставке участвовали компании «Владивостокский рыбный комбинат», «Форвард Трейд», «ПК Лимонник», «Ти Поинт», «МТП», «Мореолл», «Сибирский лес». В международном павильоне на объединенном стенде краевого Центра развития экспорта под лозунгом «Сделано в Приморье» бизнесмены представили широкий ассортимент рыбной продукции, морепродукты, продукцию из цикория, дары дальневосточной тайги, чагу, чай.

Данная выставка стала показателем готовности приморских экспортеров к сотрудничеству с азиатскими партнёрами. Так, руководитель ООО «ВРК» Дмитрий Куценко отметил, что выставка дала возможность изучить вкусы потенциальных потребителей из Южной Кореи.

«До этого могли ориентироваться на вкусы корейских партнеров, которые приезжали к нам во Владивосток. В этот раз мы воспользовались представленной нам возможностью и проанализировали вкусовые предпочтения корейских потребителей на основе дегустаций, в которых приняли участие не одна-две компании, а большое количество посетителей выставки, среди которых были представители крупных компаний, производители, дистрибьюторы крупных сетей супермаркетов и представители HoReCa. При поддержке Центра развития экспорта мы продолжим участвовать в подобных выставках, чтобы выйти на азиатские рынки», – уточнил он.

Генеральный директор центра Сергей Казаков подчеркивает, эффект от подобных мероприятий часто гораздо выше других видов продвижения.

«Важное значение имеет мониторинг после проведения выставки, соцопрос, объективная оценка удачных и неудачных моментов при подготовке и проведении мероприятия в целом. Мы оказываем содействие выходу субъектов малого и среднего предпринимательства на иностранные рынки товаров, услуг и технологий, а также делаем все возможное, чтобы повысить конкурентоспособность и эффективность деятельности экспортоориентированных предприятий», – отмечает он.

Чтобы принять участие в деловых миссиях, необходимо обратиться на электронную почту: office@exportvl.ru. Адрес центра: Владивосток, улица Карла Жигура, 26а, офис 2-2, телефоны: 8 (423) 279-59-09, (423) 279-59-10.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Доллар снижает свои позиции
10:13, 26 мая 2017 Доллар снижает свои позиции

Курс валют на 26 мая

Глава Дальнегорска остается в СИЗО до середины июля
10:03, 26 мая 2017 Глава Дальнегорска остается в СИЗО до середины июля

Краевой суд оставил в силе постановление Ленинского суда

Треть кваса на российских прилавках оказалась газировкой со вкусом кваса
02:21, 26 мая 2017 Треть кваса на российских прилавках оказалась газировкой со вкусом кваса

Специалисты проверили продукцию

Стало известно, куда россияне отправятся летом
00:39, 26 мая 2017 Стало известно, куда россияне отправятся летом

Специалисты провели опрос

Рубль готовится к укреплению
12:06, 25 мая 2017 Рубль готовится к укреплению

Курс валют на 25 мая

Депутату Думы Владивостока грозит лишение свободы до 4 лет
09:45, 25 мая 2017 Депутату Думы Владивостока грозит лишение свободы до 4 лет

Зинаида Ким обвиняется в подкупе избирателей

Судебная экспертиза расскажет, безопасен ли кинотеатр NewWave CINEMA для владивостокцев
17:56, 24 мая 2017 Судебная экспертиза расскажет, безопасен ли кинотеатр NewWave CINEMA для владивостокцев

Дело о "бесплатной" аренде до августа приостановлено