Продукты питания Приморья завоевывают рынок Республики Корея

Выставка стала показателем готовности приморских экспортеров к сотрудничеству с азиатскими партнёрами

Владивосток, пятница, 26 мая , РИА Vladnews.

Приморские компании представили свою продукцию крупным импортерам и специалистам по закупкам из розничных сетей Республики Корея, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края. Участие бизнес-делегации из Приморья в международной выставке пищевой индустрии «Сеул Фуд 2017» стало возможным благодаря краевому Центру развития экспорта.

В выставке участвовали компании «Владивостокский рыбный комбинат», «Форвард Трейд», «ПК Лимонник», «Ти Поинт», «МТП», «Мореолл», «Сибирский лес». В международном павильоне на объединенном стенде краевого Центра развития экспорта под лозунгом «Сделано в Приморье» бизнесмены представили широкий ассортимент рыбной продукции, морепродукты, продукцию из цикория, дары дальневосточной тайги, чагу, чай.

Данная выставка стала показателем готовности приморских экспортеров к сотрудничеству с азиатскими партнёрами. Так, руководитель ООО «ВРК» Дмитрий Куценко отметил, что выставка дала возможность изучить вкусы потенциальных потребителей из Южной Кореи.

«До этого могли ориентироваться на вкусы корейских партнеров, которые приезжали к нам во Владивосток. В этот раз мы воспользовались представленной нам возможностью и проанализировали вкусовые предпочтения корейских потребителей на основе дегустаций, в которых приняли участие не одна-две компании, а большое количество посетителей выставки, среди которых были представители крупных компаний, производители, дистрибьюторы крупных сетей супермаркетов и представители HoReCa. При поддержке Центра развития экспорта мы продолжим участвовать в подобных выставках, чтобы выйти на азиатские рынки», – уточнил он.

Генеральный директор центра Сергей Казаков подчеркивает, эффект от подобных мероприятий часто гораздо выше других видов продвижения.

«Важное значение имеет мониторинг после проведения выставки, соцопрос, объективная оценка удачных и неудачных моментов при подготовке и проведении мероприятия в целом. Мы оказываем содействие выходу субъектов малого и среднего предпринимательства на иностранные рынки товаров, услуг и технологий, а также делаем все возможное, чтобы повысить конкурентоспособность и эффективность деятельности экспортоориентированных предприятий», – отмечает он.

Чтобы принять участие в деловых миссиях, необходимо обратиться на электронную почту: office@exportvl.ru. Адрес центра: Владивосток, улица Карла Жигура, 26а, офис 2-2, телефоны: 8 (423) 279-59-09, (423) 279-59-10.