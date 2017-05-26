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Общество

Кастинг на конкурс красоты ''Miss Sunrise'' состоится уже завтра

Начало в 18:00
Владивосток, пятница, 26 мая , РИА Vladnews.

Уже завтра, 27 мая, состоится кастинг конкурса красоты «'Miss Sunrise», организатором которого выступает «8 канал» совместно с модельным агентством «AstraModels»

Если тебе от 16 до 25, ты красива, амбициозна, хочешь проявить себя и стать известной, непременно отправляй заявку на участие в кастинге конкурса ''Miss Sunrise''! Это твой шанс получить незабываемые эмоции, окунуться в атмосферу моды и, конечно, получить новый опыт!

Кастинг состоится 27 мая в 18:00. Место проведения ''SunRemo Hall'', ул. Набережная, 9.

Для участия необходимо отправить заявку на электронный адрес casting@astramodels.ru.

Все подробности по телефону 277-73-33

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