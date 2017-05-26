Создано первое в мире электронное надгробие

Стоимость девайся - три тысячи евро

Владивосток, суббота, 27 мая , РИА Vladnews.

В Словении появился первый в мире цифровой памятник-надгробие, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН. Необычное надгробие было установлено на могиле некоего Янеза Млакара, умершего 17 лет назад.

Памятник имеет экран размером 48 дюймов, на котором отображается информация о захоронении: фото,видео и прочий контент, который может загружать и контролировать сам заказчик. Когда же рядом с надгробием нет людей, то на экране просто высвечивается имя, дата рождения дата смерти покойного.

Известна и цена нового дейвайса - три тысячи евро. Планируется, что в дальнейшем цифровые надгробия смогут записывать звуки, издаваемые вокруг. Так можно будет поддерживать на кладбище тишину.